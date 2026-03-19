США не смогут привлечь силы ЕС для операции в Ормузе, заявила Кнайсль

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. США не смогут привлечь силы стран ЕС для операции по открытию судоходства в Ормузском проливе, таким мнением поделилась в интервью РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО совершает очень глупую ошибку, отказывая Штатам в помощи в операции против Ирана. Он также заявил, что не удивлен такой позицией альянса, сравнив его с улицей с односторонним движением.

«Нет-нет, это невозможно», — сказала Кнайсль, комментируя возможное участие кораблей стран ЕС в кампании на Ближнем Востоке.

По мнению собеседницы агентства, для операции против Ирана у США нет законного повода и одобрения конгресса. Они не смогут возглавить коалицию стран, желающих принять участие в конфликте, как это было, например, во время вторжения в Ирак в 2003 году, подчеркнула она.

Ранее Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать корабли в Ормузский пролив для восстановления судоходства. Германия и Франция уже ответили отказом на просьбу Трампа. В свою очередь, глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза не готовы направить флот в Ормузский пролив.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

