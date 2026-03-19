Миллиарды в день: раскрыты шокирующие траты США на войну с Ираном

США, по разным оценкам, тратят на войну с Ираном от миллиарда долларов в день. Политолог Балмасов оценил расходы Вашингтона.

Источник: Аргументы и факты

США по разным оценкам тратят на войну в Иране от 1 млрд долларов в день. Политолог, эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов в разговоре с aif.ru оценил расходы Вашингтона и сказал, решится ли Вашингтон затянуть конфликт.

Ранее американский журнал Intercept со ссылкой на источник в администрации США заявил, что траты Вашингтона на войну с Ираном могут достичь триллионов долларов, за конфликт придется расплачиваться внукам и правнукам американцев.

«Для США военные расходы — это двигатель их экономики, корм для их “ястребов” и политиков, которые все это организуют. Американский военпром, к сожалению, в состоянии обеспечить армию боеприпасами на длительный срок», — сказал Балмасов.

По его мнению, конфликт США с Ираном может затянуться еще на несколько недель и даже больше.

«Всем известно, какой бюджетный дефицит раздут в США, раздуют его еще больше. Сколько они тратят в день на эту войну сложно сосчитать, нужно учитывать, сколько ракет Tomahawk они применяют, сколько делают вылетов самолетов, сколько потерь. Другое дело, что это все расходный материал… Крылатые ракеты нуждаются в утилизации, их утилизируют запусками, США “обкатывают” это дело. Конечно, война — дело дорогое, но оно не разорит США. За последние 100 с лишним лет война была двигателем их промышленного развития и одновременно обогащения узкой группы лиц», — добавил Балмасов.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов выразил мнение, что США затратили на конфликт с Ираном уже примерно в два раза больше, чем во время «двенадцатидневной войны». По некоторым оценкам, тогда американская сторона потратила от 2 до 16,5 млрд долларов.

Журналистка The Atlantic Нэнси Юсеф со ссылкой на представителя Конгресса утверждала, что война против Ирана обходится Соединенным Штатам в 1 миллиард долларов в день.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше