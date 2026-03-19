Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФБР расследует дело экс-сотрудника разведки США Джо Кента

Федеральное бюро расследований проводит проверку в отношении Джо Кента, ранее покинувшего должность руководителя центра по борьбе с терроризмом в аппарате директора Национальной разведки США.

Источник: Аргументы и факты

Об этом сообщила журналист портала Semafor Шелби Тэлкотт. По ее информации, в отношении Кента ведется расследование в связи с возможными утечками засекреченных данных, при этом проверка была начата еще до его отставки.

Отмечается, что Кент покинул свой пост из-за несогласия с военной операцией против Ирана.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что Центральное разведывательное управление инициировало проверку его деятельности и рассматривает возможность возбуждения против него уголовного дела.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
