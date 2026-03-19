ФБР расследует дело экс-сотрудника разведки США Джо Кента

Федеральное бюро расследований проводит проверку в отношении Джо Кента, ранее покинувшего должность руководителя центра по борьбе с терроризмом в аппарате директора Национальной разведки США.
Об этом сообщила журналист портала Semafor Шелби Тэлкотт. По ее информации, в отношении Кента ведется расследование в связи с возможными утечками засекреченных данных, при этом проверка была начата еще до его отставки.
Отмечается, что Кент покинул свой пост из-за несогласия с военной операцией против Ирана.
Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что Центральное разведывательное управление инициировало проверку его деятельности и рассматривает возможность возбуждения против него уголовного дела.