Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Адвокат раскрыла, когда вынос крупногабаритного мусора может привести к штрафу

Контейнеры возле жилых домов предназначены для твёрдых коммунальных отходов — мусора, который образуется в жилых помещениях в процессе обычной бытовой деятельности: пищевых отходов, текстиля, различной упаковки, напомнила в беседе с RT адвокат, руководитель Дома права «Аванти» Надежда Борзенко.

«Такой порядок установлен Федеральным законом № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”. Старая мебель, холодильники, стиральные машины и другие крупные предметы также относятся к твёрдым коммунальным отходам, но в Правилах обращения с ТКО, утверждённых постановлением правительства № 1156 от 12 ноября 2016 года, они выделены в отдельную категорию — “крупногабаритные отходы”, — подчеркнула собеседница RT.

По её словам, к таким отходам относят предметы, размер которых превышает примерно 50 см хотя бы в одном измерении и которые из-за своих габаритов не предназначены для складирования в стандартных контейнерах.

«Обычные мусоровозы, которые обслуживают стандартные контейнеры, рассчитаны на загрузку баков определённого размера и не предназначены для мебели или бытовой техники. Когда крупный предмет просто оставляют рядом с контейнерами, фактически он размещается вне установленного места накопления отходов. С точки зрения законодательства это считается нарушением правил обращения с отходами», — предупредила юрист.

Отмечается, что такие действия подпадают под действие ст. 8.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

«Сотрудники управляющей компании или регионального оператора фиксируют нарушение, составляют акт и передают информацию в муниципальную административную комиссию. После этого к жильцу применяется административная ответственность. Для граждан по этой статье установлен штраф от 2 тыс. до 3 тыс. рублей», — рассказала Борзенко.

По её словам, если нарушение совершается повторно в течение года, штраф увеличивается до суммы от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.

«Когда неправильное размещение отходов приводит к загрязнению территории или создаёт угрозу окружающей среде, размер штрафа может составить от 5 тыс. до 7 тыс. рублей», — подчеркнула специалист.

Она добавила, что для вывоза крупногабаритного мусора в большинстве дворов оборудуются специальные площадки или бункеры.

«Если подобный контейнер на площадке отсутствует, жильцы могут обратиться в управляющую компанию или напрямую к региональному оператору по обращению с твёрдыми коммунальными отходами для организации вывоза мебели, бытовой техники или крупного строительного мусора. Крупногабаритные отходы вывозятся в рамках услуги, за которую жители уже платят в коммунальных платежах», — отметила Борзенко.

Дополнительная оплата может потребоваться только в случаях, если заказывается отдельный вывоз таких отходов по индивидуальной заявке, заключила адвокат.

Ранее россиянам объяснили, можно ли отказаться от платы за лифт или мусоропровод.