Адвокат раскрыла, когда вынос крупногабаритного мусора может привести к штрафу

Контейнеры возле жилых домов предназначены для твёрдых коммунальных отходов — мусора, который образуется в жилых помещениях в процессе обычной бытовой деятельности: пищевых отходов, текстиля, различной упаковки, напомнила в беседе с RT адвокат, руководитель Дома права «Аванти» Надежда Борзенко.
«Такой порядок установлен Федеральным законом № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”. Старая мебель, холодильники, стиральные машины и другие крупные предметы также относятся к твёрдым коммунальным отходам, но в Правилах обращения с ТКО, утверждённых постановлением правительства № 1156 от 12 ноября 2016 года, они выделены в отдельную категорию — “крупногабаритные отходы”, — подчеркнула собеседница RT.
По её словам, к таким отходам относят предметы, размер которых превышает примерно 50 см хотя бы в одном измерении и которые из-за своих габаритов не предназначены для складирования в стандартных контейнерах.
«Обычные мусоровозы, которые обслуживают стандартные контейнеры, рассчитаны на загрузку баков определённого размера и не предназначены для мебели или бытовой техники. Когда крупный предмет просто оставляют рядом с контейнерами, фактически он размещается вне установленного места накопления отходов. С точки зрения законодательства это считается нарушением правил обращения с отходами», — предупредила юрист.
Отмечается, что такие действия подпадают под действие ст. 8.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
«Сотрудники управляющей компании или регионального оператора фиксируют нарушение, составляют акт и передают информацию в муниципальную административную комиссию. После этого к жильцу применяется административная ответственность. Для граждан по этой статье установлен штраф от 2 тыс. до 3 тыс. рублей», — рассказала Борзенко.
По её словам, если нарушение совершается повторно в течение года, штраф увеличивается до суммы от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.
«Когда неправильное размещение отходов приводит к загрязнению территории или создаёт угрозу окружающей среде, размер штрафа может составить от 5 тыс. до 7 тыс. рублей», — подчеркнула специалист.
Она добавила, что для вывоза крупногабаритного мусора в большинстве дворов оборудуются специальные площадки или бункеры.
«Если подобный контейнер на площадке отсутствует, жильцы могут обратиться в управляющую компанию или напрямую к региональному оператору по обращению с твёрдыми коммунальными отходами для организации вывоза мебели, бытовой техники или крупного строительного мусора. Крупногабаритные отходы вывозятся в рамках услуги, за которую жители уже платят в коммунальных платежах», — отметила Борзенко.
Дополнительная оплата может потребоваться только в случаях, если заказывается отдельный вывоз таких отходов по индивидуальной заявке, заключила адвокат.
Ранее россиянам объяснили, можно ли отказаться от платы за лифт или мусоропровод.