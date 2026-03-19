Трамп заявил о неосведомлённости США об ударе по «Южному Парсу»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не был осведомлен о планах атаки на газовое месторождение «Южный Парс», а Катар не участвовал в операции, сообщает РИА Новости.
По словам американского лидера, Соединенные Штаты не имели информации о подготовке удара. Он также подчеркнул, что Доха не была причастна к произошедшему и не знала о готовящейся атаке.
Трамп отдельно заявил, что Израиль не будет наносить новые удары по этому объекту. При этом он связал такую позицию с условием, что Иран не предпримет действий против Катара.
В случае атаки на Катар со стороны Тегерана президент США допустил возможность масштабного удара по месторождению «Южный Парс». Речь идет о применении силы, которая, по его оценке, может привести к серьезным последствиям для энергетической инфраструктуры.
Обострение ситуации происходит на фоне ударов США и Израиля по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Сообщается о разрушениях и погибших среди гражданского населения.
Иран, в свою очередь, наносит ответные удары по израильской территории и военным объектам США на Ближнем Востоке.
Ранее иранские власти предупреждали о возможных ударах по энергетической инфраструктуре стран региона, включая Катар, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, в ответ на атаки по объектам на месторождении «Южный Парс».
