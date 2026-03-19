Глава американской администрации Дональд Трамп пригрозил уничтожить Южный Парс в случае атак Ирана на Катар.
«В таком случае (если Иран атакует Катар — RT.) США, с помощью и согласия Израиля или без таковых, массированно взорвут всё газовое месторождение Южный Парс», — предупредил он в TruthSocial.
Ранее агентство Tasnim сообщило, что иранские нефтегазовые объекты Южный Парс и Ассалуйе были атакованы.
Трамп признался, что Белый дом не знал о планах Израиля атаковать месторождение Южный Парс.
Он пообещал, что Израиль больше не будет наносить удары по Южному Парсу.
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.