Главы МИД 12 арабских и исламских стран назвали удары Ирана «неоправданными»

КАИР, 19 марта. /ТАСС/. Главы МИД 12 арабских и исламских стран, встретившихся в Эр-Рияде, назвали удары Ирана по арабским странам Персидского залива неоправданными и призвали его прекратить атаки. Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам переговоров.

Источник: AP 2024

«Удары Ирана по странам Персидского залива невозможно никоим образом оправдать, их целями становятся объекты гражданской инфраструктуры и жилые районы. Тегеран должен немедленно прекратить эти атаки», — приводит выдержки из документа телеканал Al Hadath. Участники встречи в Эр-Рияде также подтвердили, что арабские государства Персидского залива «имеют полное право на самооборону», и договорились «продолжать взаимодействие с целью остановить иранскую агрессию».

В переговорах принимали участие главы МИД Азербайджана, Бахрейна, Египта, Иордании, Катара, Кувейта, Ливана, Объединенных Арабских Эмиратов, Пакистана, Саудовской Аравии, Сирии и Турции.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше