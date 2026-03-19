В Испании призвали пересмотреть участие в НАТО из-за конфликта с Ираном

По его оценке, участие страны в Североатлантическом альянсе ограничивает возможность дистанцироваться от действий союзников, даже при публичной критике их политики.
Эксперт указал, что внутри испанского общества звучат призывы к нейтральной позиции. Однако, по его словам, членство в НАТО делает такой курс практически недостижимым.
Заявления прозвучали на фоне обострения на Ближнем Востоке. США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, заявив о необходимости предотвращения развития ядерной программы Тегерана.
Американская сторона также выступила с предупреждениями о возможных ударах по военной инфраструктуре Ирана и призвала к смене власти в стране.
Испанские власти ранее выступили против военных действий, указав на их несоответствие нормам международного права. В Мадриде приняли решение запретить использование военных баз «Рота» и «Морон» для операций против Ирана.
На этом фоне отношения между США и Испанией обострились. Дональд Трамп допустил возможность экономических мер, включая пересмотр торговых связей с королевством.
