Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Испании призвали пересмотреть участие в НАТО из-за конфликта с Ираном

Испания не сможет сохранять нейтралитет, оставаясь в НАТО на фоне военной операции США против Ирана, заявил политический обозреватель Ману Левин в эфире телеканала Canal Red.

По его оценке, участие страны в Североатлантическом альянсе ограничивает возможность дистанцироваться от действий союзников, даже при публичной критике их политики.

Эксперт указал, что внутри испанского общества звучат призывы к нейтральной позиции. Однако, по его словам, членство в НАТО делает такой курс практически недостижимым.

Заявления прозвучали на фоне обострения на Ближнем Востоке. США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, заявив о необходимости предотвращения развития ядерной программы Тегерана.

Американская сторона также выступила с предупреждениями о возможных ударах по военной инфраструктуре Ирана и призвала к смене власти в стране.

Испанские власти ранее выступили против военных действий, указав на их несоответствие нормам международного права. В Мадриде приняли решение запретить использование военных баз «Рота» и «Морон» для операций против Ирана.

На этом фоне отношения между США и Испанией обострились. Дональд Трамп допустил возможность экономических мер, включая пересмотр торговых связей с королевством.

Читайте также: Абаканский душитель: 5 лет женщины садились в машину Дмитрия Лебедя и исчезали.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше