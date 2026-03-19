США увеличили контракт на ATACMS для Прибалтики до 465 млн долларов

Министерство войны США увеличило стоимость контракта на поставку тактических ракетных комплексов ATACMS для стран Балтии почти вдвое — до примерно 465 миллионов долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на изученные документы.

Расширение программы связано с дополнительным соглашением на 233,2 миллиона долларов, заключенным с корпорацией Lockheed Martin, а также рядом сопутствующих бюджетных корректировок.

По данным документации, дополнительный контракт был оформлен в октябре 2025 года. В этот период в США продолжался самый длительный в истории страны бюджетный кризис с приостановкой работы федеральных органов.

Отмечается, что из-за шатдауна информация о расширении соглашения не была раскрыта через стандартные каналы Пентагона.

Первоначальный контракт был подписан в июле 2024 года на сумму 226,9 миллиона долларов. Он предусматривал производство управляемых ракет и пусковых установок для Эстонии, Латвии и Литвы, а также для Марокко и Польши.

Срок завершения поставок по программе установлен на конец декабря 2028 года.

