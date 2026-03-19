Qatar Energy заявила о ещё одном ракетном ударе по своей инфраструктуре

Компания Qatar Energy заявила об ещё одном ударе по своей инфраструктуре, совершённом 19 марта.
«Qatar Energy подтверждает, что в ранние часы 19 марта некоторые объекты сжиженного природного газа стали целью ракетного удара», — сообщили в X представители Qatar Energy.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев оценил как катастрофу ущерб от удара по заводу по производству СПГ в Катаре.
Qatar Energy приостановила производство СПГ после атаки дрона из Ирана.
Qatar Energy вслед за остановкой производства сжиженного газа приостановила выпуск некоторых химических, нефтехимических и перерабатывающих продуктов.
Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.Читать дальше