Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев: Рютте боится гнева Трампа из-за отказа в помощи США

Глава РФПИ раскрыл истинные причины тревоги генсека НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Генсек НАТО Марк Рютте всерьез опасается гнева президента США Дональда Трампа. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X.

Политик отметил, что страх Рютте вызван отсутствием реальной помощи США со стороны альянса в ближневосточном конфликте.

«НАТО не помогло США. Рютте боится, что папочка Трамп будет недоволен. Словесная поддержка, никаких действий. Парни в масках и с оружием на заднем плане молча поддерживают испуганного Рютте», — написал глава РФПИ.

Так Дмитриев прокомментировал видео выступления Рютте о безопасности Ормузского пролива.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Североатлантический альянс может столкнуться с серьезными проблемами, если страны НАТО не откликнутся на просьбы США о помощи в обеспечении безопасности Ормузского пролива.

В интервью KP.RU политолог Александр Казаков отметил, что президент США будет мстить Европе за отказ помочь с Ираном. По его мнению, ЕС превратится в сельскохозяйственную полупустыню.

