Дмитриев: Рютте боится гнева Трампа из-за отказа в помощи США

Генсек НАТО Марк Рютте всерьез опасается гнева президента США Дональда Трампа. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X.
Политик отметил, что страх Рютте вызван отсутствием реальной помощи США со стороны альянса в ближневосточном конфликте.
«НАТО не помогло США. Рютте боится, что папочка Трамп будет недоволен. Словесная поддержка, никаких действий. Парни в масках и с оружием на заднем плане молча поддерживают испуганного Рютте», — написал глава РФПИ.
Так Дмитриев прокомментировал видео выступления Рютте о безопасности Ормузского пролива.
Ранее Дональд Трамп заявил, что Североатлантический альянс может столкнуться с серьезными проблемами, если страны НАТО не откликнутся на просьбы США о помощи в обеспечении безопасности Ормузского пролива.
В интервью KP.RU политолог Александр Казаков отметил, что президент США будет мстить Европе за отказ помочь с Ираном. По его мнению, ЕС превратится в сельскохозяйственную полупустыню.