Макрон обсудил с Трампом и эмиром Катара удары Ирана по инфраструктуре

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом и эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани после ударов по газовой инфраструктуре.
Он отметил на своей странице в социальной сети X*, что обсуждение состоялось после атак на объекты газодобычи в Иране и Катаре, и подчеркнул необходимость немедленного введения моратория на удары по гражданской инфраструктуре, включая энергетические и водные объекты.
Ранее Корпус стражей исламской революции подтвердил нанесение ударов по энергетической инфраструктуре на Ближнем Востоке.
В МВД Катара сообщали, что в районе крупнейшего в стране комплекса по производству сжиженного природного газа в промышленном городе Рас-Лаффан на севере страны произошел пожар в результате иранской атаки.
* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.