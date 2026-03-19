Политолог предсказал резкое ослабление Запада из-за конфликта с Ираном

Конфликт вокруг Ирана может привести к ослаблению позиций США на Ближнем Востоке и в мире, заявил политолог Алекс Крайнер в эфире YouTube-канала.

По его оценке, развитие ситуации в регионе способно затронуть глобальные энергетические поставки. Он указал на риски перебоев с сырьем в Персидском заливе, где сосредоточена значительная часть поставок нефти и сжиженного природного газа.

Эксперт допустил, что при ухудшении ситуации цены на нефть могут резко вырасти. По его словам, речь может идти о многократном увеличении стоимости барреля.

Крайнер также заявил о возможном ослаблении влияния западных стран. Он считает, что Соединенные Штаты могут утратить контроль над ситуацией в регионе.

По его мнению, в перспективе это может привести к сокращению присутствия США на Ближнем Востоке.

Заявления прозвучали на фоне продолжающегося военного противостояния. Военная кампания США и Израиля против Ирана продолжается третью неделю. Стороны регулярно обмениваются ударами.

Израиль заявляет, что целью операции является предотвращение развития ядерной программы Ирана. Вашингтон предупреждает о готовности нанести удары по военной инфраструктуре страны.

Иран заявляет о готовности к обороне и не видит оснований для возобновления переговоров на текущем этапе.

