В Госдуме назвали нюансы, которые нужно знать перед установкой кондиционера

С наступлением жаркого сезона вопрос установки кондиционеров становится особенно актуальным. Но здесь важно понимать: если наружный блок размещается на фасаде многоквартирного дома, речь идёт уже не только о праве собственника квартиры, но и об использовании общего имущества всех жильцов.
Об этом заявил в беседе с RT депутат Госдумы Александр Якубовский.
«Жилищный кодекс относит к общему имуществу ограждающие конструкции дома, а Минстрой в январе 2026 года отдельно разъяснил, что самовольно занимать части фасада, несущих стен, наружных откосов или оконных отливов под личное оборудование нельзя. Поэтому в таких случаях требуется не просто договориться с монтажной организацией или уведомить управляющую компанию, а получить решение общего собрания собственников», — пояснил собеседник RT.
По словам депутата, Минстрой прямо указал, что установка наружного блока с креплением к элементам общего имущества возможна только при наличии соответствующего решения собрания, причём по этой позиции ведомство исходит из необходимости не менее ⅔ голосов от общего числа голосов собственников.
«Эта позиция подтверждается и судебной практикой. Верховный суд указал, что размещение кондиционера на фасаде без решения общего собрания нарушает режим общей долевой собственности, поскольку один собственник фактически использует часть общего имущества в личных целях без согласия остальных», — добавил парламентарий.
На практике это означает простую вещь: если собственник хочет установить кондиционер законно и без риска последующих споров, жалоб и судебных требований о демонтаже, вопрос нужно заранее выносить на общее собрание собственников, посоветовал он.
«Управляющая организация или ТСЖ здесь могут помочь с технической частью — определить допустимое место монтажа, требования к отводу конденсата, уровню шума и безопасности работ, — но они не подменяют решение самих собственников по вопросу использования общего имущества. Такой подход сегодня является наиболее юридически безопасным», — заключил Якубовский.
