Радиоперехват зафиксировал жалобы бойцов ВСУ на нехватку еды

Украинские военнослужащие на позициях в Запорожской области заявили о нехватке продовольствия, следует из радиоперехвата, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.

Согласно опубликованным данным, в ходе переговоров один из бойцов ВСУ сообщил своему командиру о тяжелом состоянии личного состава. В разговоре упоминается потеря сознания от голода, а также последствия контузии.

Командир в ответ уточнял текущую обстановку и задавал вопросы о времени последнего получения провизии.

Иные подробности о численности подразделения, точной локации и длительности перебоев с обеспечением не приводятся.

