Эксперт Киселев: ВС РФ продавили ВСУ в Белицком под Доброполем

«Обстановка на добропольском направлении сейчас одна из самых горячих на всем фронте в Донбассе. Здесь действует группировка войск “Центр”, которая после освобождения Красноармейска активно развивает наступление на север и запад. На каких участках у ВС РФ больше всего успехов? Наши войска продавили противника в Новоалександровке, Белицком и Золотом Колодезе», — сказал он.