Эксперт Киселев: ВС РФ продавили ВСУ в Белицком под Доброполем

ЛУГАНСК, 19 марта. /ТАСС/. Бои на добропольском направлении — самые ожесточенные во всем Донбассе, военные РФ продавили оборону Вооруженных сил Украины в Новоалександровке, Белицком и Золотом Колодезе под Добропольем Донецкой Народной Республики. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Виталий Киселев.
Ранее начальник Генерального штаба Минобороны РФ Валерий Герасимов сообщил, что наиболее упорные бои идут в полосе ответственности группировки войск «Центр», развивается наступление в направлении Доброполья, завершается освобождение Гришино и Нового Донбасса.
«Обстановка на добропольском направлении сейчас одна из самых горячих на всем фронте в Донбассе. Здесь действует группировка войск “Центр”, которая после освобождения Красноармейска активно развивает наступление на север и запад. На каких участках у ВС РФ больше всего успехов? Наши войска продавили противника в Новоалександровке, Белицком и Золотом Колодезе», — сказал он.
Киселев добавил, что ВС РФ также успешно наступают на Доброполье со стороны Гришино и Нового Донбасса.