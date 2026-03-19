Эксперт Киселев: ВС РФ продавили ВСУ в Белицком под Доброполем

В Новоалександровке и Золотом Колодезе российским военнослужащим также удалось продвинуться, отметил он.

ЛУГАНСК, 19 марта. /ТАСС/. Бои на добропольском направлении — самые ожесточенные во всем Донбассе, военные РФ продавили оборону Вооруженных сил Украины в Новоалександровке, Белицком и Золотом Колодезе под Добропольем Донецкой Народной Республики. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

Ранее начальник Генерального штаба Минобороны РФ Валерий Герасимов сообщил, что наиболее упорные бои идут в полосе ответственности группировки войск «Центр», развивается наступление в направлении Доброполья, завершается освобождение Гришино и Нового Донбасса.

«Обстановка на добропольском направлении сейчас одна из самых горячих на всем фронте в Донбассе. Здесь действует группировка войск “Центр”, которая после освобождения Красноармейска активно развивает наступление на север и запад. На каких участках у ВС РФ больше всего успехов? Наши войска продавили противника в Новоалександровке, Белицком и Золотом Колодезе», — сказал он.

Киселев добавил, что ВС РФ также успешно наступают на Доброполье со стороны Гришино и Нового Донбасса.

Валерий Герасимов: биография военачальника и его работа на благо страны
За безопасность государства отвечает армия: именно она обеспечивает суверенность страны и хранит границы от вторжения. Разработкой стратегической доктрины действий вооруженных сил и крупных войсковых операций занимается Генеральный штаб. Последний сейчас возглавляет Валерий Герасимов: собрали главное из его биографии.
