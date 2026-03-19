«Ведомости»: депутат Свинцов не смог попасть в «Справедливую Россию»

Депутат Андрей Свинцов не смог попасть в «Справедливую Россию» после исключения из ЛДПР. Об этом пишут «Ведомости».
«Свинцов рассматривал варианты вступления в “Справедливую Россию”, — сообщают журналисты, ссылаясь на источники.
Ранее сообщалось, что Свинцова исключили из ЛДПР за действия, порочащие репутацию партии.
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в беседе с RT объяснил исключение Свинцова из партии громкими заявлениями депутата, которые порождали тревожные настроения в обществе.
