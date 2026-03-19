Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Степанов: Киев отдал территорию и население для экспериментов Лондона

Украина выступает как площадка для тренировки формирования технологических структур, отметил специалист Института права и национальной безопасности РАНХиГС.

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Киевские власти делегировали свою территорию и население для апробации британских военно-ориентированных высокотехнологичных экспериментов. Такое мнение высказал ТАСС эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов, комментируя открытие Великобританией на Украине военных Центров передовых ИИ-технологий для анализа и применения боевого опыта.

«Де-факто Украина делегировала свою территорию, и свое население в том числе, для реализации высокотехнологичных и, при этом военно-ориентированных, экспериментов. С высокой долей вероятности аналогичные эксперименты мы будем видеть в других граничащих с Россией странах — государства Прибалтики, Финляндия», — сказал он.

Степанов отметил, что Украина выступает как экспериментальная площадка для формирования новых технологических структур за счет наличия возможности отработки конкретных решений как на полигоне, так и на поле боя.

«Можно также сказать, что таким образом киевский режим сегодня пытается сохранить свою “политическую жизнь”, поэтому демонстрирует возможности, которые потенциально могли бы заинтересовать западный военно-промышленный комплекс», — добавил эксперт.

Ранее появилась информация, что Минобороны Украины совместно с правительством Великобритании откроет Центр оборонного ИИ «A1».