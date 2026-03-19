Трамп пригрозил Ирану уничтожением месторождения «Южный Парс»

«БОЛЬШЕ НИКАКИХ АТАК не будет совершено Израилем в отношении этого чрезвычайно важного и ценного месторождения, “Южный Парс”, если только Иран не примет неразумного решения атаковать очень невиновную сторону — в данном случае Катар, — в таком случае США, с помощью и согласия Израиля или без таковых, массированно взорвут всё газовое месторождение “Южный Парс” с такой силой и мощью, которых Иран никогда прежде не видел и не испытывал», — написал Трамп в соцсети TruthSocial.