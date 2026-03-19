Застреленный активист Кирк выступал против войны США с Ираном

Убитый в 2025 году американский активист Чарли Кирк выступал против военной кампании США против Ирана, заявил бывший глава Национального контртеррористического центра США Джо Кент, сообщает РИА Новости.

По его словам, последняя встреча с Кирком состоялась в июне в Западном крыле Белого дома. В ходе разговора активист, как утверждает Кент, призывал не допустить вовлечения США в конфликт с Ираном.

Кирк получил смертельные ранения 10 сентября 2025 года во время массового мероприятия в Университете долины Юта. Он был известен как консервативный активист и сторонник президента США Дональда Трампа.

По делу об убийстве обвинение предъявлено 22-летнему Тайлеру Робинсону. Прокуратура намерена добиваться для него высшей меры наказания.

Заявления прозвучали на фоне продолжающегося военного конфликта. США и Израиль с 28 февраля наносят удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран.

В ответ Иран осуществляет атаки по израильской территории и военным объектам США на Ближнем Востоке.

Американская и израильская стороны объясняют военную операцию необходимостью предотвращения угрозы, связанной с ядерной программой Ирана. Тегеран, в свою очередь, заявляет о ее мирном характере и отсутствии планов по созданию ядерного оружия.

