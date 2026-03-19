«Сделал ход»: в Китае оценили, как Путин опередил ЕС перед санкциями

Президент России Владимир Путин нанес стратегический удар по Европе, пока там готовили новый пакет антироссийских санкций. Об этом сообщает китайская газета Baijiahao.
Издание подчеркивает, что Путин «сделал свой ход» всего за несколько дней до того, как было объявлено о новом продлении санкций против России.
«Прежде чем Европа успела опомниться, Путин выдвинул ей ультиматум. Слова российского президента вызвали переполох в Европе», — говорится в материале.
Газета отмечает, что на фоне кризиса на Ближнем Востоке и нехватки топлива прекращение поставок из России может привести к еще большему росту цен на энергоносители в Европе.
Ранее Путин заявил, что Россия сама инициирует уход с рынка ЕС. По словам главы государства, Москве выгоднее наладить сотрудничество с более надежными партнерами.
Позже президент России сообщил о готовности возобновить поставки нефти и газа в Европу. Путин подчеркнул, что для этого ЕС необходимо дать сигнал к возобновлению сотрудничества.