Цена на нефть марки Brent превысила 112 долларов за баррель.

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Стоимость одного барреля нефти марки Brent превысила 112 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 05:57 утра цена майских фьючерсов поднялась на 4,67 процента относительно предыдущего закрытия, достигнув 112,05 доллара за баррель.
Майский фьючерс на WTI подорожал на 0,67 процента и стал стоить 96,13 доллара за баррель.
Обострение конфликта между США, Израилем и Ираном привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива. После этого цены на энергоносители начали бить рекорды.
Девятого марта цены на нефть марки Brent поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, продемонстрировав рост на 29−31 процент. К вечеру того же дня они перешли к снижению.