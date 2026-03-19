Генсек НАТО боится недовольства Трампа — Дмитриев

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что руководство НАТО опасается недовольства президента США Дональда Трампа из-за отсутствия реальной поддержки со стороны альянса в ситуации на Ближнем Востоке, сообщает РИА Новости.

Поводом для комментария стало выступление генсека НАТО Марка Рютте, в котором он заявил о попытках союзников найти решения для обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе.

Дмитриев, занимающий также пост спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, охарактеризовал действия альянса как ограниченные декларациями без практических шагов.

Ранее Дональд Трамп призвал ряд стран, включая Китай, Францию, Японию, Южную Корею и Великобританию, направить военные корабли в Ормузский пролив для обеспечения безопасности морских перевозок. Позднее он заявил о недостаточной поддержке со стороны союзников и раскритиковал их позицию.

Согласно заявлению главы дипломатии ЕС Каи Каллас, большинство стран Евросоюза не готовы расширять мандат операции Aspides в Красном море и направлять военно-морские силы в район Ормузского пролива.

На данный момент речь идет о консультациях и оценке возможных мер. Решений о переброске дополнительных сил в регион не принято.

