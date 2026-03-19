Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что Израиль не будет атаковать месторождение «Южный Парс»

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Израиль больше не будет наносить удары по газовому месторождению «Южный Парс» в Иране. По его словам, Вашингтон и Катар непричастны к атаке. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Источник: Life.ru

«Израиль, в порыве гнева из-за событий на Ближнем Востоке, нанёс мощный удар по крупному объекту, известному как газовое месторождение Южный Парс в Иране. Пострадала относительно небольшая часть всего объекта. Соединённые Штаты ничего не знали об этой конкретной атаке, а Катар никоим образом не был к ней причастен и не имел ни малейшего представления о том, что она произойдёт», — пишет республиканец.

Американский лидер подчеркнул, что новые атаки со стороны Израиля будут возможны только в случае агрессивных действий Ирана против Катара. И в этом случае Штаты «взорвут всё газовое месторождение Южный Парс с такой силой и мощью, каких Иран никогда раньше не видел и не испытывал» вне зависимости от мнения или участия Израиля.

Трамп отметил, что не хочет усугублять ситуацию и приводить к долгоиграющим последствиям для Ирана, но в то же время предупредил, что не будет колебаться, если Катар вновь подвергнется атаке.

В ночь на 19 марта Иран атаковал объект государственной нефтегазовой компании Qatar Energy в Рас-Лаффане, где расположен её СПГ-завод. Как проинформировала компания, в результате атаки произошло возгорание и был отмечен серьёзный ущерб. Весь персонал эвакуировали. Позже Qatar Energy заявила о новом ракетном ударе по своим объектам. На место происшествия оперативно выехали экстренные службы. Информации о пострадавших пока не поступало.

