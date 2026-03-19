На Кубе набирают популярность кафе с солнечными батареями

ГАВАНА, 19 мар — РИА Новости. Популярными местами для гаванцев на фоне отключения света становятся кафе, использующие солнечную энергию, передает корреспондент РИА Новости.
В последнее время Куба испытывает серьезные проблемы с энергоснабжением из-за санкций и энергоблокады со стороны США. С начала марта в стране произошло два массовых сбоя в энергосистеме.
Проблемы с электроэнергией постепенно превращаются в нечто обыденное для кубинцев. Но это не только испытание для нервов, но и одновременно вызов для изобретательных людей.
Одно из столичных кафе, расположенное в центральном районе Ведадо, полно людей. Оно получает энергию за счет солнечных батарей. Около каждого столика есть розетка. Клиенты приходят, покупают кофе, десерты или пиво и заряжают телефоны.
Между тем, улицы Гаваны выглядят пустынно, большинство магазинов закрыты, не работают банки и школы.