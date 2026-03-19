На Кубе набирают популярность кафе с солнечными батареями

На Кубе из-за энергокризиса набирают популярность кафе с солнечными батареями.

Источник: © РИА Новости

ГАВАНА, 19 мар — РИА Новости. Популярными местами для гаванцев на фоне отключения света становятся кафе, использующие солнечную энергию, передает корреспондент РИА Новости.

В последнее время Куба испытывает серьезные проблемы с энергоснабжением из-за санкций и энергоблокады со стороны США. С начала марта в стране произошло два массовых сбоя в энергосистеме.

Проблемы с электроэнергией постепенно превращаются в нечто обыденное для кубинцев. Но это не только испытание для нервов, но и одновременно вызов для изобретательных людей.

Одно из столичных кафе, расположенное в центральном районе Ведадо, полно людей. Оно получает энергию за счет солнечных батарей. Около каждого столика есть розетка. Клиенты приходят, покупают кофе, десерты или пиво и заряжают телефоны.

Между тем, улицы Гаваны выглядят пустынно, большинство магазинов закрыты, не работают банки и школы.

Узнать больше по теме
Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
Читать дальше