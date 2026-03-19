США пообещали ударить по крупнейшему газовому месторождению Ирана из-за Катара

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты могут нанести удар по газовому месторождению «Южный Парс» в случае атаки Ирана на Катар, сообщает РИА Новости.

По его словам, Израиль не будет проводить новых операций против этого объекта при условии, что Тегеран не предпримет действий против Дохи.

Трамп указал, что в случае удара по Катару Вашингтон готов применить силу против «Южного Парса». Он допустил возможность масштабного воздействия на инфраструктуру месторождения.

Заявление было опубликовано в социальной сети Truth Social.

Речь идет о крупнейшем газовом месторождении региона, расположенном в Персидском заливе и разрабатываемом Ираном.

Ситуация развивается на фоне обострения на Ближнем Востоке. США и Израиль ранее начали военную операцию против Ирана, после чего стороны продолжают обмен ударами.

Иран заявляет о готовности к ответным действиям и рассматривает энергетическую инфраструктуру стран региона как возможные цели в случае дальнейшей эскалации.

