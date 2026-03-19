США пообещали ударить по крупнейшему газовому месторождению Ирана из-за Катара

По его словам, Израиль не будет проводить новых операций против этого объекта при условии, что Тегеран не предпримет действий против Дохи.
Трамп указал, что в случае удара по Катару Вашингтон готов применить силу против «Южного Парса». Он допустил возможность масштабного воздействия на инфраструктуру месторождения.
Заявление было опубликовано в социальной сети Truth Social.
Речь идет о крупнейшем газовом месторождении региона, расположенном в Персидском заливе и разрабатываемом Ираном.
Ситуация развивается на фоне обострения на Ближнем Востоке. США и Израиль ранее начали военную операцию против Ирана, после чего стороны продолжают обмен ударами.
Иран заявляет о готовности к ответным действиям и рассматривает энергетическую инфраструктуру стран региона как возможные цели в случае дальнейшей эскалации.
Читайте также: Абаканский душитель: 5 лет женщины садились в машину Дмитрия Лебедя и исчезали.