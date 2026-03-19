Врач Леонид Бадуев подал заявку на участие в предварительном голосовании ИРО ЕР

IrkutskMedia, 19 марта. Врач главного бюро медико-социальной экспертизы по Иркутской области Леонид Бадуев подал документы для участия в праймериз «Единой России» в преддверии выборов в IX созыв Государственной Думы. Кандидат рассчитывает избираться по Иркутскому одномандатному округу № 95, сообщается на сайте предварительного голосования партии.
Леонид Бадуев родился в 22 декабря 1992 года в Улан-Удэ. В 2019 году окончил федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Иркутский государственный медицинский университет» Минздрава РФ. Леонид — сторонник ЕР.
Отметим, что посредством предварительного голосования партия определит кандидатов в депутаты Госдумы по региональным группам и одномандатным избирательным округам. Эта процедура пройдет в электронной форме. Сроки для выдвижения кандидатов на ПГ — с 11 марта по 30 апреля, регистрация избирателей для участия в ПГ — с 20 апреля по 29 мая, само предварительное голосование —
Ранее агентство сообщало, что подано первое заявление на участие в предварительном голосовании «Единой России» (ПГ) в связи с выборами депутатов Государственной думы. Тигран Зайцев, врач-ординатор судебно-медицинской экспертизы ИОБСМЭ, секретарь первичного отделения «Единой России» 33.4 Иркутска, намерен принять участие в этой процедуре для последующего выдвижения в составе региональной группы кандидатов.