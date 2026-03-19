Израиль зафиксировал пуск ракет из Ирана и задействовал ПВО

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты могут нанести удар по газовому месторождению «Южный Парс» в случае атаки Ирана на Катар. По его словам, Израиль не будет проводить новых операций против этого объекта при условии, что Тегеран не предпримет действий против Дохи.