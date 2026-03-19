Израиль зафиксировал пуск ракет из Ирана и задействовал ПВО

По данным военных, системы противовоздушной обороны приведены в действие и выполняют перехват целей.
Информация о числе ракет, их типе и последствиях атаки на момент публикации не приводится.
Обострение происходит на фоне продолжающегося военного противостояния. США и Израиль с 28 февраля наносят удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран.
Иран, в свою очередь, осуществляет ответные атаки по территории Израиля, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Дополнительные сведения о результатах перехвата и возможных повреждениях уточняются.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты могут нанести удар по газовому месторождению «Южный Парс» в случае атаки Ирана на Катар. По его словам, Израиль не будет проводить новых операций против этого объекта при условии, что Тегеран не предпримет действий против Дохи.
