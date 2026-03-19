Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские артиллеристы уничтожили MaxxPro ВСУ на Добропольском направлении

ДОНЕЦК, 19 мар — РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили бронеавтомобиль MaxxPro ВСУ на добропольском направлении, рассказал РИА Новости старший лейтенант артиллерийского расчета буксируемой гаубицы Д-30 группировки войск «Центр» Александр Перевозчиков.

По словам военнослужащего 506-го гвардейского мотострелкового Познанского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии, цель была обнаружена практически сразу после занятия огневой позиции, артиллеристы начали пристрелку и смогли поразить бронемашину во время отхода украинских военных.

«Начали пристрелку и во время отката противника вовремя поймали его, подстрелили. Машина перевернулась», — отметил он.

По словам офицера, после поражения бронеавтомобиля артиллерийский расчет продолжил огневое воздействие по противнику.

«Остатки пехоты мы просто добили. Работали осколочно-фугасными боеприпасами», — добавил Перевозчиков.