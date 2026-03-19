Дмитриев: Удар по заводу СПГ в Катаре обернется катастрофой для ЕС

Спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что последствия ракетной атаки на крупнейший в мире комплекс по производству сжиженного природного газа в Катаре станут катастрофическими для Европейского союза (ЕС). Об этом он написал в четверг, 19 марта, в соцсети X.

Вечером в среду, 18 марта, Иран выпустил пять баллистических ракет по промышленному центру Рас-Лаффан в Катаре, где расположены ключевые мощности нефтегазовой компании Qatar Energy. Четыре ракеты были сбиты, однако одна упала в промышленной зоне, вызвав пожар на предприятии.

— Плохо для мира, катастрофически для ЕС, — прокомментировал ситуацию Дмитриев.

Позже, 19 марта, компания Qatar Energy сообщила, что ее производственная инфраструктура вновь подверглась ракетному обстрелу.

В этот же день также стало известно, что военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции нанесли удары по военным объектам США в трех странах Персидского залива. По данным иранской стороны, под атаку попали базы «Минхад» и «Аль-Дафра» в ОАЭ, вертолетная база «Аль-Адаири» в Кувейте, используемая американскими войсками, а также база «Мина Салман» в Бахрейне, где расположен штаб Пятого флота США.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше