Дмитриев: Удар по заводу СПГ в Катаре обернется катастрофой для ЕС

Спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что последствия ракетной атаки на крупнейший в мире комплекс по производству сжиженного природного газа в Катаре станут катастрофическими для Европейского союза (ЕС). Об этом он написал в четверг, 19 марта, в соцсети X.
Вечером в среду, 18 марта, Иран выпустил пять баллистических ракет по промышленному центру Рас-Лаффан в Катаре, где расположены ключевые мощности нефтегазовой компании Qatar Energy. Четыре ракеты были сбиты, однако одна упала в промышленной зоне, вызвав пожар на предприятии.
— Плохо для мира, катастрофически для ЕС, — прокомментировал ситуацию Дмитриев.
Позже, 19 марта, компания Qatar Energy сообщила, что ее производственная инфраструктура вновь подверглась ракетному обстрелу.
В этот же день также стало известно, что военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции нанесли удары по военным объектам США в трех странах Персидского залива. По данным иранской стороны, под атаку попали базы «Минхад» и «Аль-Дафра» в ОАЭ, вертолетная база «Аль-Адаири» в Кувейте, используемая американскими войсками, а также база «Мина Салман» в Бахрейне, где расположен штаб Пятого флота США.