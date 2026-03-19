Над военной базой в США заметили неопознанные беспилотники, пишут СМИ

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Неопознанные БПЛА были замечены за последние дни над военной базой Форт Макнейр в США, где живут госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет, сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники.
«Американские чиновники обнаружили неопознанные беспилотники над военной базой в Вашингтоне, где проживают госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет… Чиновник сообщил, что за последние 10 дней над Форт Макнейр за одну ночь фиксировалось несколько беспилотников», — пишет издание.
Отмечается, что это послужило причиной усиления мер безопасности на объекте и обсуждалось в Белом доме. В частности, поднимался вопрос о переселении Рубио и Хегсета в другое место.