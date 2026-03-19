Взорвать изнутри: стал известен план особенно жестокой мести Ирана

При ударах США и Израиля погиб верховный лидер Ирана, а затем и секретарь Совбеза страны. Политолог Балмасов сказал, как Тегеран отомстит за гибель высшего руководства страны.

Источник: Аргументы и факты

Иран в ответ на убийство высшего руководства страны может дестабилизировать обстановку в странах Аравийского полуострова, заявил aif.ru политолог, эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в первый день обострения конфликта между Ираном, США и Израилем. Позже был ликвидирован секретарь Высшего совета нацбезопасности Али Лариджани.

В среду, 18 марта, глава Минобороны Израиля Исраэль Кац заявил, что в Иране убит министр разведки Эсмаил Хатиб. Однако в Тегеране эту информацию пока не подтвердили.

«Иран, пожалуй, пока не использовал одну вещь. В определенной степени это будет “красная линия”, но она может серьезно повлиять на расстановку сил… Я имею в виду использование шиитского оружия в странах Персидского залива, которое способно дестабилизировать ситуацию, так Иран делал и до этого конфликта. Но Иран не задействовал миграционное оружие, тех мигрантов, доля которых в Катаре, Эмиратах превышала 90%. Иран может выступить в поддержку всех эксплуатируемых, сказать, что все нефтяные богатства принадлежат народу, берите, что хотите, мы вас будем поддерживать. Это может серьезный эффект возыметь», — выразил мнение Балмасов.

Политолог убежден, что Иран при желании может сильно дестабилизировать обстановку в Аравийских монархиях — Бахрейне, Катаре, Кувейте, ОАЭ и т.д., -которые сильно влияют на мировую экономику.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
