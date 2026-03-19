Судно загорелось у побережья ОАЭ после попадания снаряда

Инцидент произошёл в 20 километрах к востоку от населённого пункта Хаур-Факкан. По данным ведомства, причиной пожара стало попадание в судно снаряда.
«В UKMTO получили сообщение, что в судно попал неустановленный снаряд, что привело к пожару на борту», — заявили в центре.
Ранее Иран нанёс удары по американским базам в трёх странах Ближнего Востока. Об этом сообщили в Корпусе стражей исламской революции. Целями стали объекты в Объединённых Арабских Эмиратах, Кувейте и Бахрейне. Телеканал Press TV сообщил об успешных ударах по базам «Минхад» и «Аль-Дафра». Также ударам подверглась вертолётная база «Аль-Адаири» и штаб Пятого флота США в Бахрейне.
