WP: неопознанные БПЛА заметили над базой в Вашингтоне, где живут Рубио и Хегсет

По словам источников издания, «несколько беспилотников были замечены над [военной базой] Форт-Макнейр в одну из ночей в последние 10 дней». Власти США «не установили, откуда они прилетели». В публикации отмечается, что вашингтонская администрация опасается ответных ударов со стороны Ирана по «должностным лицам на территории США».
В связи с появлением беспилотников были усилены меры безопасности. Власти США рассмотрели возможность эвакуации Рубио и Хегсета, однако этого не сделали. Позднее на совещании в Белом доме обсудили потенциальные меры в связи с инцидентом.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.