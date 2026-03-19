Экс-премьер Британии Мейджор раскритиковал США за удары по Ирану

Приведя в пример свои дискуссии с президентом США Джорджем Бушем во время войны в Персидском заливе в 1990—1991 годах, политик посетовал, что нынешние западные политики, включая премьер-министра Великобритании Кира Стармера, пытаются «ходить на цыпочках вокруг президента [США], стараясь его не расстраивать». «Хотя я понимаю это, я с этим не согласен», — заметил Мейджор. «Суверенные государства, которые роняют собственное достоинство, будут восприниматься как подчиненные, а не как союзники. Эта роль не для Великобритании. Если мы не согласны с политикой США, мы должны это сказать как друг, который переживает о благополучии союзника. Политики делают это в частном порядке, а не публично», — заметил экс-премьер.