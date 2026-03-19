Экс-премьер Британии Мейджор раскритиковал США за удары по Ирану

«Не было предпринято дипломатической попытки заручиться резолюцией ООН, которая дала бы законное основание войне. Не было проведено консультаций вообще ни с одной страной, за исключением Израиля. И это несмотря на то, что война определенно должна была оказать более широкое влияние на Ближний Восток и вне его. Многие страны заплатят цену за эту войну», — сообщил 82-летний политик. Его слова приводит телеканал Sky News.
По мнению Мейджора, враждебность не закончится с окончанием военных действий. «Старая ненависть останется, новая — родится. Новые поколения людей могут стать более радикально настроенными», — предположил он. «Неизвестна никакая стратегия завершения операции. Президент [США Дональд Трамп] потребовал сдаться. Вряд ли он это получит», — сказал экс-премьер. Он обратил внимание на то, что цели операции в Иране никогда не были понятны и постоянно меняются с самого начала конфликта.
Приведя в пример свои дискуссии с президентом США Джорджем Бушем во время войны в Персидском заливе в 1990—1991 годах, политик посетовал, что нынешние западные политики, включая премьер-министра Великобритании Кира Стармера, пытаются «ходить на цыпочках вокруг президента [США], стараясь его не расстраивать». «Хотя я понимаю это, я с этим не согласен», — заметил Мейджор. «Суверенные государства, которые роняют собственное достоинство, будут восприниматься как подчиненные, а не как союзники. Эта роль не для Великобритании. Если мы не согласны с политикой США, мы должны это сказать как друг, который переживает о благополучии союзника. Политики делают это в частном порядке, а не публично», — заметил экс-премьер.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.