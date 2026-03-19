Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Неизвестные беспилотники замечены над военной базой, где живет руководство США

Неопознанные беспилотники в течение нескольких дней фиксировались над военной базой Форт Макнейр в Вашингтоне, где проживают государственный секретарь США Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет, сообщает Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, за последние десять дней над объектом неоднократно отмечалось появление дронов. В отдельные ночи фиксировалось сразу несколько летательных аппаратов.

Инциденты стали поводом для усиления мер безопасности на территории базы. Ситуация также обсуждалась на уровне Белого дома.

Как уточняется, в ходе обсуждений рассматривался вариант возможного переселения высокопоставленных чиновников в другое место.

