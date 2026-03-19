ТАСС: продолжительность жизни солдата бригады ВСУ под Сумами не превышает 10 дней

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Продолжительность жизни военнослужащего 1-й аэромобильной роты 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в Сумской области не превышает 10 дней. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«В Сумском районе (район Алексеевки) утратила боеспособность 1-я аэромобильная рота 71-й ОАЭМБр ВСУ, которую командование бригады укомплектовывает новыми насильно мобилизованными жителями Украины. Анализ некрологов показал, что продолжительность жизни военнослужащего этого украинского подразделения в зоне боевых действий не превышает 10 дней», — сказал собеседник агентства.
С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. 18 мая 2024 года в стране вступил в силу закон о ее ужесточении, который лишил права на льготы и отсрочки ряд категорий военнообязанных. Власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют кадры насильственной мобилизации и конфликтов граждан с сотрудниками военкоматов в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии они активизируют рейды в общественных местах.