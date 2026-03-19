В Испании раскрыли необходимость выхода Мадрида из НАТО

Политический обозреватель Ману Левин заявил, что Испания должна выйти из НАТО, поскольку в противном случае Мадриду придётся изменить свою позицию.

Источник: Аргументы и факты

Испания должна выйти из состава Североатлантического альянса в связи с военной операцией США против Ирана, заявил политический обозреватель Ману Левин.

Он обратил внимание, что Соединённые Штаты являются лидером НАТО и Запада, а Мадрид критикует политический курс, проводимый организацией на Ближнем Востоке.

«Мы до сих пор идем рука об руку, мы критикуем, говорим, что это (военная операция против Ирана — прим. ред.) незаконно, но мы по-прежнему остаемся частью этого блока. Многие из нас хотели бы, чтобы Испания заняла позицию нейтралитета», — сказал Левин в эфире телеканала Canal Red.

Обозреватель уверен, что Мадрид больше не может придерживаться своей позиции, оставаясь членом Североатлантического альянса.

«Честно говоря, считаю необходимым оценить слова председателя правительства (Педро Санчеса — прим. ред.) о том, чтобы мы не рассчитывали на это (участие в конфликте с Ираном — прим. ред.). Но я настаиваю, пока мы находимся в этом блоке, которым является НАТО, мы вряд ли сможем оставаться в стороне», — добавил он.

Напомним, 9 марта представитель испанской левой партии «Подемос» Пабло Фернандес заявил, что его организация выступила с инициативой провести всенародный референдум о выходе королевства из Североатлантического альянса. Политическая сила также осудила военную операцию против Ирана. В партии попросили правительство Испании рассмотреть вопрос о закрытии военных баз США на испанской территории.

