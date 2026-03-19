Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Израильская армия заявила о третьем ракетном пуске из Ирана

Сирены воздушной тревоги сработали в северных регионах страны.

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 марта. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в третий раз за сутки предупредила о выявлении ракетного пуска с территории Ирана в сторону еврейского государства. Соответствующую информацию израильские военные опубликовали в своем Telegram-канале.

ЦАХАЛ занимается перехватом ракет. По данным портала Ynet, сирены сработали в северной части Израиля.

Это третье предупреждение менее чем за три часа. Первое появилось в 04:12 мск, тогда ракеты летели в сторону центральной части Израиля. Во время второй волны ракетных пусков сирены прозвучали в северных районах еврейского государства.

