Член палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна заявила о признаках целенаправленной кампании по нагнетанию напряженности в отношениях между США и Россией, сообщает РИА Новости.
По её словам, распространение информации происходит через неподтвержденные источники и сопровождается дезинформацией.
Луна также утверждает, что Вашингтон и действующая администрация ведут активную работу по мирным переговорам с российской стороной.
Она подчеркнула, что предпринимаемые дипломатические усилия не будут сорваны, несмотря на информационное давление.
Заявление было опубликовано в социальной сети X на фоне продолжающихся дискуссий о состоянии российско-американских отношений.
Читайте также: Абаканский душитель: 5 лет женщины садились в машину Дмитрия Лебедя и исчезали www.mk.ru/incident/2026/03/18/abakanskiy-dushitel-5-let-zhenshhiny-sadilis-v-mashinu-dmitriya-lebelya-i-ischezali.html