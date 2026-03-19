Первая аэромобильная рота ВСУ утратила боеспособность в Сумской области

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Первая аэромобильная рота 71-й отдельной аэромобильной бригады (оаэмбр) ВСУ утратила боеспособность в районе Алексеевки Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Как уточнили в силовых структурах, командование бригады продолжает доукомплектовывать подразделение.
«Командование бригады укомплектовывает новыми насильно мобилизованными жителями Украины», — отметил источник.
Он добавил, что продолжительность жизни военнослужащих подразделения в зоне боевых действий не превышает 10 дней.