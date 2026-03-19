Неопознанные БПЛА были замечены над военной базой, где живут Рубио и Хегсет

Неопознанные беспилотные летательные аппараты были замечены за последние дни над военной базой Форт Макнейр в США, где проживают государственный секретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.
По информации издания, американские чиновники зафиксировали появление беспилотников над базой в Вашингтоне. Один из собеседников сообщил, что за последние десять дней в течение одной ночи над Форт Макнейр наблюдалось сразу несколько БПЛА.
Отмечается, что произошедшее стало причиной усиления мер безопасности на объекте, а также обсуждалось в Белом доме. В частности, поднимался вопрос о возможном переселении Марко Рубио и Пита Хегсета в другое место.
Ранее сообщалось, что из-за войны в Иране между Вэнсом и Рубио произошел раскол.