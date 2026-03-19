Марочко: ВС РФ после освобождения Калеников начали бои за высоты у села

ЛУГАНСК, 19 марта. /ТАСС/. Российские бойцы, освободив Каленики в Донецкой Народной Республике, начали бои за высоты, расположенные западнее и севернее от села, а также закрепились на новых позициях. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Источник: РИА "Новости"

«После освобождения населенного пункта Каленики в ДНР наши передовые отряды продолжили развивать успех на данном направлении. Начались бои за высоты западнее и севернее Калеников, юго-восточнее населенного пункта бойцы ВС РФ заняли новые рубежи и позиции в лесополосах, ранее подконтрольных вооруженным формированиям Украины», — сказал он.

Марочко добавил, что северо-западнее соседней Никифоровки российские военные расширили зону контроля, благодаря чему появилась возможность наносить более интенсивные и точные удары по Рай-Александровке. «Противник в свою очередь проводит контратаки, пытаясь стабилизировать фронт и удержать господствующие высоты», — отметил военный эксперт.

Ранее Марочко сообщил ТАСС, что освобождение Калеников говорит об успешном продвижении российских сил на славянском направлении. По его словам, успех в Калениках позволит российским военным выровнять фронт на участке у Кривой Луки и вытеснить подразделения противника.

Об освобождении Калеников Минобороны РФ сообщило 17 марта.