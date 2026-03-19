Эксперт Киселев: ВС РФ широким фронтом наступают на севере и юге от Доброполья

ЛУГАНСК, 19 марта. /ТАСС/. Российские военнослужащие широким фронтом наступают на Доброполье Донецкой Народной Республики, продвигаясь на севере и юге от города. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Виталий Киселев.
«Наступление на Доброполье идет широким фронтом на север в направлении населенных пунктов Шевченко, Светлое. Также идет охват с юга: продолжаются встречные бои на окраинах Белицкого, в районе Вольного и южнее Кучерова Яра», — сказал он.
Ранее начальник Генерального штаба Минобороны РФ Валерий Герасимов сообщил, что наиболее упорные бои идут в полосе ответственности группировки войск «Центр», развивается наступление в направлении Доброполья, завершается освобождение Гришино и Нового Донбасса.