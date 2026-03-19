Дмитриев дал прогноз по нефтяному рынку: какие последствия будут от вывода войск США из Ормуза

Вывод американских войск из Ормузского пролива может привести к резкому росту цен на нефть, превышающему 200 долларов за баррель. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Это будет значить более 200 долларов на какое-то время», — написал спецпредставитель президента России в соцсети X.
Так Дмитриев прокомментировал публикацию портала Leading Report. В ней говорилось, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность вывода американских сил.
Портал уточнил, что вывод войск вынудит союзников США взять на себя защиту морских перевозок через Ормузский пролив.
Напомним, Трамп предложил международному сообществу разделить ответственность за обеспечение безопасности в Ормузском проливе.
Трамп отметил, что многие государства зависят от стабильности в этом стратегически важном водном пути. Поэтому именно эти государства должны гарантировать отсутствие угроз в Ормузском проливе.
Позже президент США заявил, что Америка больше не рассчитывает на помощь стран НАТО, Японии, Австралии и Южной Кореи в обеспечении безопасности Ормузского пролива.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи отметил, что Тегеран планирует изменить систему судоходства в Ормузском проливе после завершения конфликта с США и Израилем.
Глава МИД Ирана уточнил, что требуется разработать новые правила, которые обеспечат безопасное и стабильное судоходство. Эти правила должны быть прозрачными и учитывать интересы как Тегерана, так и всего региона.
КСИР сообщал, что иранские военные разрешат проход через Ормузский пролив некоторым судам. Право будет предоставлено уже на следующий день после того, как послы США и Израиля покинут страну. По словам представителей корпуса, разрешение может получить любое «арабское или европейское» государство.