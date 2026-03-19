Первая аэромобильная рота ВСУ утратила боеспособность на Сумщине

Первая аэромобильная рота 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ утратила боеспособность в районе Алексеевки Сумской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.
По данным источника агентства, подразделение не способно выполнять поставленные задачи. Уточняется, что речь идет о роте, входящей в состав 71-й оаэмбр.
В силовых структурах заявили, что командование бригады предпринимает меры по восстановлению численности подразделения.
По информации собеседника агентства, для доукомплектования привлекаются мобилизованные граждане Украины.
Также источник утверждает, что срок пребывания военнослужащих данного подразделения в зоне боевых действий ограничен.
