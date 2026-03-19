Испанский обозреватель Левин призвал Мадрид выйти из НАТО

Испанский обозреватель Ману Левин заявил, что после начала войны в Иране Мадрид не может оставаться в Североатлантическом альянсе.
Мнением он поделился с Canal Red.
«Мы до сих пор идём рука об руку, мы критикуем, говорим, что это незаконно, но мы по-прежнему остаёмся частью этого блока. Многие из нас хотели бы, чтобы Испания заняла позицию нейтралитета», — подчеркнул Левин.
Ранее испанская левая партия «Подемос» выступила с инициативой провести референдум о возможном выходе страны из НАТО.
Американский президент Дональд Трамп назвал Испанию «лузером», враждебно настроенным к НАТО.
Между тем политолог Дмитрий Аграновский выразил мнение, что Испания не выйдет из НАТО, несмотря на противоречия с США.