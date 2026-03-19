ТАСС: в Бахрейне и Кувейте продлили закрытие воздушного пространства

Небо над ними будет закрыто до 19:00 мск, сообщил собеседник агентства.

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Авиационные власти Бахрейна и Кувейта вновь продлили режим закрытия воздушного пространства своих стран для полетов, введенный еще 28 февраля из-за военной операции США и Израиля против Ирана. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока.

«Полеты над Бахрейном и Кувейтом будут запрещены еще как минимум 12 часов — до 16:00 по всемирному времени (19:00 мск — прим. ТАСС)», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что Бахрейн допускает отдельные полеты по спецразрешениям из аэропорта Манамы по кратчайшему коридору в сторону соседней Саудовской Аравии.

В настоящее время также закрыто небо над Ираном и Ираком, на несколько часов в сутки разрешает полеты Катар, частично открыто воздушное пространство ОАЭ и Сирии, периодически прекращаются полеты в Израиле.

