Джо Кент раскритиковал роль Израиля во внешней политике США

Бывший глава Национального контртеррористического центра США Джо Кент заявил, что усиление влияния Израиля на внешнюю политику Вашингтона не отвечает интересам американского общества, сообщает РИА Новости.
По его словам, передача союзнику ключевой роли в формировании внешнеполитических решений может привести к последствиям, противоречащим национальным интересам США.
Кент ранее сообщил о намерении покинуть пост, объяснив это несогласием с военной операцией против Ирана. Он считает, что решение о вовлечении США в конфликт было принято под воздействием недостоверной информации.
В интервью журналисту Такеру Карлсону экс-чиновник отметил, что сотрудничество с Израилем остается важным, однако цели двух стран не совпадают.
Также он заявил о расхождениях между заявлениями израильских представителей и данными американской разведки.
По словам Кента, отдельные сообщения, поступающие от израильских официальных лиц, не соответствуют информации, которой располагают спецслужбы США.
Заявления прозвучали на фоне продолжающегося конфликта вокруг Ирана и обсуждения роли союзников в формировании внешней политики США.
