Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Baijiahao: Путин вызвал переполох в Европе словами о прекращении поставок газа

Президент России Владимир Путин нанес «удар на опережение» по Евросоюзу, пока там готовили новый пакет санкций против РФ. Об этом заявили журналисты китайского издания Baijiahao.

Президент России Владимир Путин нанес «удар на опережение» по Евросоюзу, пока там готовили новый пакет санкций против РФ. Об этом заявили журналисты китайского издания Baijiahao.

4 марта российский президент сообщил, что поручит правительству РФ проработать уход с газового рынка ЕС. Глава государства отметил, что энергетическая политика Европы не соответствует интересам народов этих стран.

В Китае заявили, что Евросоюз уже давно говорит о стремлении полностью отказаться от российских энергоносителей и даже подготовил соответствующий план. Однако реализовать это сразу невозможно, поэтому отказ предполагается поэтапным.

Дополнительно ситуацию осложнил дефицит топлива на фоне кризиса на Ближнем Востоке. В этих условиях заявление Путина о намерении России досрочно прекратить поставки оказалось неожиданным и вызвало у европейцев серьезное потрясение. Это стало упреждающим шагом, последствия которого Европе будет крайне трудно преодолеть.

— Прежде чем Европа успела опомниться, Путин выдвинул ей ультиматум. (…) Он сделал свой ход за несколько дней до объявления об очередном продлении санкций против РФ, — цитирует китайских журналистов АБН24.

По итогам прошедшего года объем поставок газа из России в ЕС уменьшился до 37,99 миллиарда кубометров, из-за чего Москва заняла третье место среди основных поставщиков.

16 марта председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась, что нападение Израиля и США на Иран подрывает экономику Евросоюза в связи с продолжительными перебоями в поставках нефти и газа из Персидского залива. Она подчеркнула, что объединение примет меры для снижения цен на энергетику.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше