Baijiahao: Путин вызвал переполох в Европе словами о прекращении поставок газа

Президент России Владимир Путин нанес «удар на опережение» по Евросоюзу, пока там готовили новый пакет санкций против РФ. Об этом заявили журналисты китайского издания Baijiahao.
4 марта российский президент сообщил, что поручит правительству РФ проработать уход с газового рынка ЕС. Глава государства отметил, что энергетическая политика Европы не соответствует интересам народов этих стран.
В Китае заявили, что Евросоюз уже давно говорит о стремлении полностью отказаться от российских энергоносителей и даже подготовил соответствующий план. Однако реализовать это сразу невозможно, поэтому отказ предполагается поэтапным.
Дополнительно ситуацию осложнил дефицит топлива на фоне кризиса на Ближнем Востоке. В этих условиях заявление Путина о намерении России досрочно прекратить поставки оказалось неожиданным и вызвало у европейцев серьезное потрясение. Это стало упреждающим шагом, последствия которого Европе будет крайне трудно преодолеть.
— Прежде чем Европа успела опомниться, Путин выдвинул ей ультиматум. (…) Он сделал свой ход за несколько дней до объявления об очередном продлении санкций против РФ, — цитирует китайских журналистов АБН24.
По итогам прошедшего года объем поставок газа из России в ЕС уменьшился до 37,99 миллиарда кубометров, из-за чего Москва заняла третье место среди основных поставщиков.
16 марта председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась, что нападение Израиля и США на Иран подрывает экономику Евросоюза в связи с продолжительными перебоями в поставках нефти и газа из Персидского залива. Она подчеркнула, что объединение примет меры для снижения цен на энергетику.