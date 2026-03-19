Baijiahao: Путин вызвал переполох в Европе словами о прекращении поставок газа

16 марта председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась, что нападение Израиля и США на Иран подрывает экономику Евросоюза в связи с продолжительными перебоями в поставках нефти и газа из Персидского залива. Она подчеркнула, что объединение примет меры для снижения цен на энергетику.